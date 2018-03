Laatste keer deze winter sneeuw in Limburg: “Let op voor gladde wegen”

Het is vandaag 20 maart, de laatste dag van de winter, en dat zullen we nog geweten hebben. Een zwakke neerslagzone trekt de eerste uren van de dag over Vlaanderen. De neerslag bestaat uit een mix van lichte regen en sneeuw. Met temperaturen rond het vriespunt is er dinsdagochtend kans op ijzelvorming op de wegen en dus gladheid. Voorlopig zijn er geen extra files op de Limburgse wegen door de sneeuwval. Hoewel het de komende dagen warmer wordt, zit echte lente er nog niet in.

Dinsdagochtend verwacht het KMI lichte sneeuwval in het oosten van het land, met mogelijk een tijdelijk sneeuwlaagje van 1 tot 2 cm. In het westen van het land verwachten we meestal wat lichte regen of smeltende sneeuw, die lokaal kunnen aanvriezen.

Een klein beetje sneeuw maar aan het rijgedrag van de automobilisten te zien is het hier beneden op de kasseien best glad pic.twitter.com/KLo1rrGXwO — Lies Vleugels (@VleugelsLies) 20 maart 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt weggebruikers dat de wegen tegen de ochtendspits glad kunnen zijn. “AWV volgt de situatie op de voet en zal uitrijden om preventief zout te strooien waar en wanneer nodig”, zegt woordvoerder Veva Daniëls. “Bij een grotere hoeveelheid neerslag kunnen de preventief aangebrachte smeltmiddelen wegspoelen. Op het bevroren wegdek kan de aanvriezende neerslag dan gevaarlijk gladde wegen veroorzaken. Een aangepaste rijstijl is zeker aangewezen.”

Foto: FiVr

“Na de middag ­verwachten we redelijk mooi weer en halen we maxima rond 7 of 8 graden. Een vrij krachtige noordnoordoostenwind en rukwinden tot 50 km per uur vergroten het koudegevoel”, zegt weervrouw Sabine Hagedoren. “ “Vanavond wordt het eerst vrijwel helder en koelt het flink af. We krijgen bijna overal vrieskou. De ­minima schommelen tussen -3 en 0 graden in Vlaanderen en Brussel. In de Ardennen kan het kwik wegzakken tot -7 graden. Daarna komen meer wolken opzetten, maar het blijft droog. Plaatselijk wordt het oppassen voor aanvriezende mist.”

Foto: KMI

Woensdag wordt het meestal bewolkt in het noordwesten van het land, met hier en daar nog een buitje, dat ‘s ochtends winters kan zijn. In de zuidoostelijke helft van het land blijft het tijdens het grootste deel van de dag nog zonnig. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit noordnoordoost of uit veranderlijke richting, later draaiend naar het noorden tot het noordwesten.

Foto: SM

Donderdag is het meestal zwaarbewolkt met vanaf het noorden lichte regen. In de Ardennen kan er tijdelijk ook wat smeltende sneeuw of sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 8 graden elders.

Vrijdag en zaterdag is er vrij veel bewolking met soms wat lichte neerslag. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 12 graden elders.

Vanaf zondag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden, soms vergezeld van buien. De temperaturen blijven dicht bij de gemiddelden voor dit seizoen met waarden tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 12 graden elders. Alleen in de Ardennen is nog lichte nachtvorst mogelijk.