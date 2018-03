Noliko Maaseik is intussen aangekomen in Novosibirsk, voor de terugwedstrijd in de Final 12 van de Champions League. Vanuit Düsseldorf vlogen spelers en staf naar Moskou. Daarna ging het naar eindbestemming Novosibirsk in Siberië. Een stevige trip, die ongewild toch altijd in de benen kruipt.