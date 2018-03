Jaouad Achab heeft de hoge verwachtingen op de Belgian Open Taekwondo helemaal ingelost. Achab legde in Lommel een foutloos parcours af en kende weinig tegenstand in zijn race naar goud in de klasse -63. Laura Roebben uit Vliermaal strandde in de kwartfinales bij de dames -62 na een nederlaag tegen de latere winnares.