In Hostellerie de la Place in Ploegsteert heeft uitgeverij Kannibaal ‘VDB - De Biografie’ voorgesteld, een nieuw boek over Frank Vandenbroucke. Een leven op te groot verzet, neergeschreven in 297 pagina’s. Mama Chantal Vanruymbeke doet voor het eerst uitgebreid haar verhaal. “We hadden ons werk met Frank, maar nooit was hij gemeen. Jamais, jamais, jamais.”