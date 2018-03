HASSELTIn 2016 werden 3.049 veroordeelden en verdachten onder elektronisch huisarrest geplaatst. Maar 133 van hen (of 4,3 procent) probeerden dat te omzeilen door delen van hun enkelband los te trekken, door te knippen of zelfs te laten smelten. “Veroordeelden die hun enkelband manipuleren, worden meteen opgesloten in de gevangenis”, zegt Liesbeth Wyseur, woordvoerster van de Vlaamse justitiehuizen.