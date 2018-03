“Bewijs dat geredde vogel in het wild kan overleven”

Zonhoven/opglabbeek De twee rode wouwen die vorig jaar door het Natuurhulpcentrum zijn vrijgelaten, stellen het goed. Eentje zit in Voeren, zijn broer vertoeft nog in Spanje. De vogels zijn gezenderd, waardoor hun manoeuvres perfect te volgen zijn. “Natuurgebieden zijn de stapstenen op hun trekroutes”, zegt Sil Janssen. “En dit is meteen het bewijs dat een geredde vogel in het wild kan overleven.” Het Natuurhulpcentrum krijgt voor het project 6.440 euro van Life BNIP. Limburgs Landschap krijgt 15.000 euro voor een project in Zonhoven.