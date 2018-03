HasseltNa Axel Witsel en Yannick Carrasco, zijn straks ook Eden Hazard en Kevin De Bruyne in China te bewonderen. Niet op het veld, wel in een prestigieuze reclamecampagne voor een bekend merk van tv-toestellen. De Voetbalbond sloot zijn eerste grote sponsorcontract in China af. Of hoe ook de KBVB financieel garen spint van de miljoenentransfers van Witsel en Carrasco.