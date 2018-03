BRUSSEL Vorig jaar haakten minder kandidaat-militairen af dan in 2016. Globaal gezien stopte 15,8 procent van de rekruten voortijdig met zijn of haar opleiding. In 2016 was dat nog 24 procent. Dat blijkt na een parlementaire vraag van Kamerlid Karolien Grosemans (N-VA, foto).