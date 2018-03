Limburger is tevreden

Hasselt/GenkLimburgers zijn doorgaans tevreden over hun buurt (79%) en stad of gemeente (76%). Dat blijkt uit de gemeente- en stadsmonitor 2017 van de Vlaamse overheid, die 140.000 Vlamingen ondervroeg over wonen, natuur, vrije tijd, armoede, mobiliteit, zorg, onderwijs en het bestuur. In Zutendaal, Herk-de-Stad, Lommel en Alken zijn ze het meest tevreden. De meeste klachten komen over de fiets- en voetpaden. Wij lijsten hier de vijf opmerkelijkste resultaten op voor Hasselt en Genk. Opvallend: een Hasselaar verdient gemiddeld 20% meer dan een Genkenaar en in de mijnstad lopen drie op de tien kinderen een armoederisico.