Nooit eerder gebeurd: koppel gaat weer apart wonen in ‘Blind Getrouwd’

De wittebroodsweken zouden gevuld moeten zijn met liefde en genegenheid. Maar in ‘Blind Getrouwd’ lijken die dagen net een ongezien dieptepunt te veroorzaken bij enkele koppels, met voor één duo dramatische gevolgen.

Tim & Esther

Het enige koppel dat probleemloos door het parcours van het wetenschappelijk experiment lijkt te fietsen is Tim en Esther. Er was in het begin al een klik, er is nu zeker een klik. Kijken naar hun trouwfoto’s doet de twee opnieuw giechelen en verliefd naar elkaar kijken. Samen hebben ze niet veel te vrezen, want hun neuzen staan duidelijk in dezelfde richting. “Ik hoop echt dat dit blijft voortduren, dat we verliefd kunnen zijn, dat we zo kunnen verder gaan”, vat Esther het kort samen.

Toon & Frie

Bij Toon en Frie is hun zwakke punt overduidelijk hun agenda. “We zijn allebei wel heel drukbezet. En we beseffen dat we daaraan moeten werken, om meer tijd te kunnen maken voor elkaar”, zeggen ze allebei. Voor hen is het nog maar de vraag of ze ook plaats hebben voor elkaar in hun ambitieuze leven. De dagelijkse taken zijn duidelijk de grootste test voor Toon en Frie.

Wendy & Damiano

Bij Wendy en Damiano is er ondertussen een patroon te zien: telkens als bij Wendy weer de wanhoop boven komt drijven, trekt Damiano met één of ander ‘lief’ gebaar een nieuw blik ‘ijdele hoop’ open.

Deze keer neemt zijn reactie de vorm aan van een verrassingsweekend. Het effect van de blinddoek gaat wel de mist in, wanneer Damiano de bestemming al verklapt voordat Wendy überhaupt iets gezien heeft. Maar opnieuw gaat ze breed glimlachend mee naar binnen, terwijl ze nog een keer voor even vergeet dat Damiano geen gevoelens voor haar aan het krijgen is.

Lieve & Aljosja

Voor televisiekijkend Vlaanderen is Lieve en Aljosja gedurende de afleveringen opgewaardeerd tot het meest favoriete koppel, toen ze van ongemakkelijke stiltes naar humoristische plagerijen gingen in enkele dagen tijd. Maar het kan goed zijn dat de kijkers de enige zijn die de positieve vibes voelen.

Want Lieve had pijnlijke woorden voor Aljosja. “Voor mij is het gevoel nog net zoals in het begin”, zei ze tijdens een etentje aan haar plots doodserieuze echtgenoot. Het ‘wauw’-gevoel ontbreekt nog, het stukje chemie is er niet, en dat begint ze toch belangrijk te vinden. “Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij”, zegt ze, om nadien de lastige bekentenis te doen: voor haar hoeft het op die manier niet meer te blijven duren na het experiment.

Aljosja wil de moed niet opgeven, maar ook dat wordt moeilijk. “Op dit moment denk ik dat de vijf weken te kort zijn, en dat ik nog wil zien of het kan groeien. Maar als zij daar anders over denkt en ze blijft op haar standpunt, dan weet ik echt niet goed wat ze zal zeggen op dat moment. Voor mij is het koffiedik kijken.” Maar zijn droevige gezicht voorspelt niet veel goeds.

Mike & Marjolein

Weet je nog? Die eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ waarna we dachten dat de experten meteen een jackpot hadden gescoord bij het koppelen van Mike en Marjolein. Verliefde oogjes, passionele kussen en heel wat hoge roze wolkjes: ze leken de perfecte match te zijn. Totdat er gepraat moest worden en het koppel plots besefte dat ze het hele wetenschappelijke experiment onderschat hadden. Vooral Marjolein werd plots doodongelukkig en had het moeilijk met haar kersverse man. Expert Alexander Witpas probeerde de voorbije afleveringen de situatie nog te redden door hen enkele oefeningen mee te geven, en even leek het alsof we opnieuw een sprankeltje hoop mochten hebben.

Tot nu. De zes dagen apart, door reizen voor hun werk, hebben de situatie niet verbeterd. Integendeel. De terugkomst van Mike wordt enorm koel en afstandig onthaald door Marjolein. “Zo doen vrienden zelfs niet tegen elkaar, die zijn warmer en opener dan het bij ons was”, beseft Mike. De teleurstelling tussen de twee overheerst. “Het is voor ons duidelijk dat we geen match zijn”, klinkt het verslagen. De conclusie: het koppel neemt ook fysiek afstand van elkaar en gaat terug elk apart in hun eigen stek wonen, nog voor het einde van het experiment. Een unicum in het programma.