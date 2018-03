Succesvolle opendeurdag in het Agnetencollege

Peer - Op zondag 18 april zette het Agnetencollege de deuren open voor het grote publiek. De ideale manier om kennis te maken met de schoolwerking, de studierichtingen en verschillende activiteiten.

Vanaf 13.30 uur stroomden de bezoekers het Agnetencollege binnen. Ze kregen een rondleiding 'op maat' in kleine groepjes door leerkrachten en ondersteunend personeel. Op die manier konden alle vragen gericht beantwoord worden en konden de kinderen van het basisonderwijs in hun eigen tempo met de ‘grote school’ kennismaken. Ook voor de studierichtingen in de bovenbouw was er veel interesse.