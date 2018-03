Leerlingen Sint-Martinsscholen creatief aan de slag met 3D-printer

Herk-de-Stad - We stevenen af naar een wereld waarin we onze producten zelf ontwerpen of van het internet downloaden en ze lokaal uitprinten. De Sint-Martinusscholen willen hun leerlingen daarop voorbereiden en investeerden daarom in twee 3D-printers Ultimaker 3 Extended.

Werken met een 3D-printer vergroot vaardigheden zoals zelfstandigheid en samenwerking bij leerlingen. Ook het creatieve denkvermogen en het technisch inzicht van de jongeren worden op die manier geprikkeld. De tweedejaars van de studierichtingen Industriële wetenschappen, Mechanica-elektriciteit en STEM printen daarom in de lessen Engineering en Technische activiteiten wieken voor kleine vliegtuigen en windmolens.

In de hogere jaren Industriële wetenschapen, Elektromechanica, Mechanische technieken en Mechanische Vormgevingstechnieken wordt de 3D-printer gebruikt in de lessen Computergestuurd ontwerpen en Engineering. De leerlingen werken projectmatig aan een go-cart. Het stuur en de helm van de piloot worden geprint. Samen met de CNC verspaande werkstukken worden de onderdelen gemonteerd in de go-cart. De eerste werkstukken konden op de opendeurdag op enthousiaste reacties rekenen.