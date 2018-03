Van drie naar honderd boomkikkers in twintig jaar

Diepenbeek -

De boomkikker doet het goed in de Dauteweyers. In amper 20 jaar is het aantal mannetjes van 3 naar ruim 100 gestegen. Maar dankzij die boomkikker-babyboom is de enige kweekvijver in het gebied te klein aan het worden. “We zijn nu een gracht aan het openmaken. Zo kan in de andere vijvers het water altijd worden bijgevuld zodat de eitjes nat blijven”, zegt Richard Vuurstaek van Natuurpunt Diepenbeek. Dit is de eerste fase van een heleboel ingrepen om een tweede babyboom bij deze piepkleine kikker een duwtje in de rug te geven.