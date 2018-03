Vergiftiging Skripal is "geen geïsoleerd geval", zegt Boris Johnson

De vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury is "geen geïsoleerd geval", maar "het laatste in een patroon van roekeloos gedrag door de Russische staat". Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson maandag op het hoofdkwartier van de Navo in Brussel.

"Het gebruik van zo’n gif is een schending van het Verdrag chemische wapens en een flagrante overtreding van het internationaal recht", aldus Johnson. De Britse minister zei ook dat er een groot verschil is in de steun die Londen nu krijgt en de reactie van andere landen na de vergiftiging van Aleksandr Litvinenko.

Het patroon van roekeloos Russisch gedrag "gaat vele jaren terug", zei de Britse minister. Hij en Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wezen op de annexatie van het schiereiland van de Krim, cyberaanvallen en de betrokkenheid in het Syrische conflict. "De Russische staat heeft getoond dat het een duidelijke minachting heeft voor de internationale orde, het internationaal recht en de internationale waarden."

Steun van Navo

Nog volgens Johnson moeten Groot-Brittannië en zijn bondgenoten - onder wie de Navo - samenwerken om desinformatie uit Rusland aan te pakken en geld op te sporen dat "illegaal of op corrupte wijze is verkregen". Stoltenberg benadrukte dat Londen kan rekenen op de steun van de Navo.

De Navo-baas riep Rusland ook op om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) volledige duidelijkheid te bieden over het programma "novitsjok" (het zenuwgif). Ook de Navo-baas herhaalde dat Rusland een patroon van roekeloos gedrag vertoont, waartegen de verdragsorganisatie reageert, met onder andere een opgevoerde troepenaanwezigheid in de drie Baltische staten en in Polen. Wel zei hij ook dat de Navo open blijft staan voor betekenisvolle dialoog.