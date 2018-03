Topweekend voor ijshockeyclub Luna Tigers Lommel

Lommel - Voor de Luna Tigers was het een van de mooiste weekends van het seizoen. Het team werd uitgedost in splinternieuwe tenue's, speelde twee topmatchen die ze allebei wonnen, maakte veel goals en had vooral superveel plezier!

Blije gezichten zaterdagvoormiddag tijdens de training in Luna's Ijsstadion in Lommel, wanneer de nieuwe tenues werden uitgedeeld. Die kwamen net op tijd, zodat het hele team 's avonds in Hasselt volledig in het nieuw en vol trots kon beginnen aan de wedstrijd tegen de Haskey Dinoz, het funhockey team uit Hasselt. En alles bleek effect te hebben, want na drie periodes van twintig minuten stonde stand op 4-5 in het voordeel van Lommel.

De avond erna, met nog meer zelfvertrouwen en trots, trokken de Luna Tigers naar Herentals om er te spelen op uitnodiging van het funhockey team de HYC Funny Stars. Eerder dit seizoen moesten ze nog het onderspit delven tegen deze toppers, maar deze keer kregen de Funny Stars een koekje van eigen deeg en moesten ze een verpletterende 3-11 nederlaag zien te verwerken. En dat allemaal dankzij de geweldige inzet van alle spelers, ouders, partners, sponsors en zeker niet te vergeten, de geweldige coaches! Of zitten die nieuwe tenue's er toch voor een klein stukje tussen? Voor Lommel kon dit weekend in elk geval niet beter eindigen!