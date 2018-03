Zwemmers Agnetencollege zetten mooie prestaties neer op Vlaams kampioenschap in Brugge

Peer - De zwemmers van het Agnetencollege Peer namen op 28 februari deel aan het Vlaams kampioenschap zwemmen in Brugge. Daar behaalden ze mooie resultaten en namen ze zelfs een zilveren medaille mee naar huis.

Het Agnetencollege neemt deel aan tal van SVS-activiteiten en nu was het de beurt aan de zwemmers. Op het provinciaal kampioenschap in januari in Hasselt kwalificeerden maar liefst vier leerlingen van de school zich voor het Vlaams kampioenschap, dat traditioneel doorgaat in het mooie 50-meter bad in Brugge.

Indra Gielen (6.5LW), Yordi Gielen (3.5 LAT) en Sien Janssen (2A3) vertegenwoordigden hun school. Helaas moest Jonas Tielens (1A3) op het laatste moment verstek geven door een acute buikgriep. De zwemmers moesten al vroeg paraat zijn om hun tocht naar Brugge aan te vatten. Na een blitzbezoek aan de stad Brugge en het nuttigen van een 'sport'maaltijd waren de atleten helemaal klaar om het beste van zichzelf te geven. Sien Janssen (2A3) behaalde een vijfde plaats, Yordi Gielen (3.5 LAT) werd tiende in zijn reeks. Indra Gielen (6.5 LW) behaalde een zilveren medaille. Na een lange maar leuke dag werd er nog even halt gehouden bij de grote "M" om wat krachten op te doen. En dat had gesmaakt!