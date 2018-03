Zes Noord-Limburgse vrouwen fietsen naar Parijs voor Think Pink

Hamont-Achel - Om de sensibiliseringsactie tegen borstkanker van Think Pink te steunen, fietsen zes Noord-Limburgse dames binnenkort naar Parijs. De moedige dames hebben al heel wat hard labeur en uren training - al dan niet op de rollen - in de kuiten.

Het idee om voor Think pink te fietsen begon bij enkele dames van de serviceclub soroptimisten van Hamont Achel. Lieve Van de Broek en Ann Vanduffel namen vorig jaar namelijk al deel aan een vierdaagse door Vlaams-Brabant en Limburg. Al snel sloten dit jaar de sorops Mich Reynders en Marina Coninx zich bij hun aan. Ook vriendinnen Elly Boonen uit Hamont en Marina Hoeken uit Bocholt komen de enthousiaste dames vervoegen.

"Je hoeft zelf geen lotgenoot te zijn om anderen te helpen", dat is het motto van de dames. Bewegen is een van de beste genezingsmethodes op weg naar volledig herstel. Think Pink is organisatorisch heel sterk en hun acties slaan enorm aan bij het grote publiek. Iedereen wil iedereen helpen.

Zondag 6 mei 2018 staan de dames met hun promo en informatiebalie aan de Teutenroute in Kleine Brogel. Informeren en de mensen wegwijs maken in de soms moeilijke procedures ensteun en hulp geven hoort immers ook bij hun takenpakket als deelneemster.

De dames hebben dit jaar al verschillende geslaagde fundraising acties op touw gezet, en nu zondag volgt nog een spaghettidag. Bijna 250 sympathisanten zullen zondag in het Sint Hubertus college van Neerpelt de kassa passeren. Wie meer info over de sensibiliseringsactie wil, is welkom aan de informatiebalie vanaf 11.30 tot 19 uur. Inschrijven voor de spaghetti kan nog via tel 0473/499995.

