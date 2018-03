Belgische beloften kunnen tegen Hongarije grote stap zetten richting EK: “We geloven in onze kansen”

De Belgische beloften van bondscoach Johan Walem bereiden zich sinds maandag in Tubeke voor op de oefeninterland in Nederland (22/03) en de EK-kwalificatiewedstrijd in Leuven tegen Hongarije (26/03). “Het duel tegen Hongarije wordt heel belangrijk”, blikte Alexis De Sart vooruit.

België staat in zijn kwalificatiepoule na zes wedstrijden met veertien punten aan de leiding, voor Zweden (8 punten) en Hongarije (8 punten), die twee wedstrijden minder speelden.

“Met Hongarije treffen we een rechtstreekse concurrent”, verklaarde De Sart. “We willen de eerste plaats in onze groep zo snel mogelijk veiligstellen, dus moeten we winnen. We geloven in onze kansen. Ik kan alvast tevreden terugblikken op mijn seizoen bij Sint-Truiden. Mijn doel was om dit jaar zoveel mogelijk wedstrijden te spelen en mijn teller staat voorlopig op 27 van de dertig. Ik hoop deze weg in Play-off 2 voort te zetten.”

Ook Elias Cobbaut onderstreepte het belang van de partij tegen de Hongaren. “Bij winst doen we een goede zaak”, aldus de verdediger van KV Mechelen. “Dat we in onze groep aan de leiding staan, toont aan dat we een sterke kern hebben. Onze ploeg is klaar voor de wedstrijd. We hebben vertrouwen en zullen ons spel spelen. Voor mij persoonlijk zijn de partijen bij de nationale ploeg een kans om de bittere teleurstelling rond de degradatie met KV Mechelen door te spoelen. Het is echt spijtig dat het seizoen bij Malinwa op die manier eindigt.”

De negen groepswinnaars van de kwalificatiefase plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde volgend jaar in Italië en San-Marino. De beste vier tweedes spelen barrageduels. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.