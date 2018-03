Tweedehandsbeurs kinderartikelen Gezinsbond Paal

Paal

Beringen - Het voorjaar komt eraan, en dus was het weer tijd voor de eerste tweedehandsbeurs met kinderartikelen van het jaar voor Gezinsbond Paal

Tweemaal per jaar organiseert de gezinsbond een tweedehandsbeurs kinderartikelen. En dat er behoefte aan is, bewijst het groot aantal aanvragen van gezinnen met een teveel aan kinderartikelen telkens opnieuw. Maar ook de opkomst van jonge gezinnen en grootouders was weer groot. Op de beurs was kledij voor pasgeborenen, peuters en kleuters te vinden, maar ook bijvoorbeeld zwangerschapskledij. De baby-uitzet die zo goed als nieuw is, verwisselt ook snel van eigenaar.

Ook konden de bezokers nog even verpozen aan de tafeltjes met een tas koffie en een stukje taart of een kijkje nemen aan het tafeltje met de brochures over wat de Gezinsbond te bieden heeft. Op het eind van deze namiddag waren er weer veel blije gezichten. Een geslaagde activiteit van Gezinsbond Paal!