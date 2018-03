144 psychiatrische patiënten sterven door verwaarlozing: Zuid-Afrikaanse staat veroordeeld tot zware schadevergoedingen

De Zuid-Afrikaanse regering moet na de dood door verwaarlozing van 144 psychiatrische patiënten in 2016 een hoge schadevergoeding aan de nabestaanden betalen. De families van de overleden geesteszieken krijgen elk 1,2 miljoen rand (ongeveer 80.700 euro). Zo liet Dikgang Moseneke, voormalig rechter van het hooggerechtshof, vandaag weten.

De patiënten werden uit kostenoverwegingen door het provinciaal bestuur van Gauteng uit een psychiatrische kliniek in Johannesburg overgebracht naar een kleiner centrum, dat niet beantwoordde aan de normen. Verschillende patiënten stierven van dorst en verwaarlozing.

Het schandaal wekte in heel Zuid-Afrika diepe beroering op. Minister van Gezondheid Aaron Motsoaledi brak tijdens een hoorzitting in januari in tranen uit en sprak, verwijzend naar het vroegere racistische regime in Zuid-Afrika, van een tragedie zoals “in tijden van de Apartheid”.

Nadat de dood van de patiënten vorig jaar bekend was geworden, namen verschillende functionarissen van de provincie Gauteng ontslag, maar tot nu toe werd niemand strafrechtelijk vervolgd.