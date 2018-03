Alweer prijs voor Quick-Step: Hodeg sprint outstanding naar zege in eerste rit Ronde van Catalonië

Milaan-Sanremo zit nog vers in het geheugen maar het peloton dendert intussen voort. Maandag werd het startschot gegeven van de 98e editie van de Ronde van Catalonië met een vlakke etappe rond Calella. Die was een prooi voor José Álvaro Hodeg, de Colombiaan van Quick-Step Floors.

Vorig jaar won Alejandro Valverde de Volta a Catalunya voor Alberto Contador en Marc Soler. De Spanjaard gaat ook deze keer voor de eindzege. Zijn concurrenten zijn onder andere Nairo Quintana, Daniel Martin, Fabio Aru, Simon Yates, Adam Yates, Sergio Henao, Steven Kruijswijk, Bob Jungels, Tejay van Garderen, Louis Meintjes, Warren Barguil en Thibaut Pinot.

De klassementsrenners traden tijdens de eerste rit echter niet op het voorplan. De etappe was er namelijk eentje voor de snelle mannen. De ontsnapping van de dag bestond uit zes renners: Tom Bohli (BMC), Andrey Grivko (Astana), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Markel Irizar (Trek-Segafredo), Daniel Turek (Israel Cycling Academy) en Antonio Molina (Caja Rural).

De zes kregen echter nooit een voorsprong bij elkaar die hen enigszins kon doen dromen van de dagzege. In het peloton hielden vooral Cofidis en Bora het tempo strak. Zij hadden hun zinnen gezet op ritwinst met hun snelle man, respectievelijk Nacer Bouhanni en Sam Bennett. Grivko liet zich op zo’n 30km van de finish al uitzakken, zijn vijf medevluchters waren er niet veel later aan voor de moeite.

Dan volgde een snelle race richting de finish. De helling van derde categorie op 20km voor de aankomst in Calella, waar Gianni Meersman in 2013 de snelste was, bracht nauwelijks afscheiding. Daarna zetten de troepen van Movistar zich op kop om Valverde in een zetel naar de streep te loodsen. In de laatste kilometer pakte de trein van Quick-Step Floors over voor José Álvaro Hodeg en de winnaar van de Handzame Classic was outstanding. Bora-ploegmaats Sam Bennett en Jay McCarthy kwamen niet verder dan het achterwiel van de Colombiaan, die meteen de eerste leider is in Catalonië.

Dinsdag staat er een heuvelachtige rit van 175,6 km tussen Mataro en Valls op het programma. De Volta a Catalunya eindigt zondag in Barcelona.

'Quick-Step Floor just can't stop winning!'



21-year-old @alvaro_hodeg sprints to an explosive victory in Stage One of #VoltaCatalunya! pic.twitter.com/eIw0XGe6ma — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 19, 2018

Uitslag:

1. José Álvaro Hodeg (QST) in 3u39’31”

2. Sam Bennett (BOH) z.t.

3. Jay McCarthy (BOH)

4. Michael Morkov (QST)

5. Roberto Ferrari (UAE)

6. Niccolo Bonifazio (TBM)

7. Nacer Bouhanni (COF)

8. Alejandro Valverde (MOV)

9. Matej Mohoric (TBM)

10. Zak Dempster (ICA)

Stand:

1. Álvaro José Hodeg (QST)

2. Sam Bennett (BOH) + 4”

3. Andriy Grivko (AST) + 5”

4. Jay McCarthy (BOH) + 6”

5. Michael Mørkøv (QST) + 10”

6. Roberto Ferrari (UAE) z.t

7. Niccolo Bonifazio (TBM)

8. Nacer Bouhanni (COF)

9. Alejandro Valverde (MOV)

10. Matej Mohorič (TBM)

Foto: Photo News