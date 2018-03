Cijfers bewijzen: Belg eet (al jaren) te weinig groenten en fruit

Naar aanleiding van de Week van de Diëtist - van 19 tot 25 maart - heeft de Nationale Voedselconsumptiepeiling cijfers opgerakeld die aantonen hoeveel fruit de Belgen eten. En dat is veel te weinig, zo blijkt. Minder dan tien procent consumeert voldoende fruit.

De themaweekstaat in het teken van HAP-klaar advies, wat staat voor Huisgemaakt, Aangepast en Persoonlijk advies over fruit, groenten en water. Uit een peiling die dateert van 2014-2015 blijkt dat mensen in ons Belgenlandje gemiddeld 110 gram fruit per dag eten. Dat komt overeen met een stuk fruit per dag en dat is te weinig. De aanbevolen hoeveelheid fruit per volwassene bedraagt immers 250 à 300 gram ofwel zo’n drie stukken fruit. Amper negen procent van de Belgen voldoet aan deze richtlijn.

Meer groenten en water

Verder blijkt dat we met ons allen te weinig groenten op het bord leggen. Het gemiddelde bedraagt 145 gram per dag en dat ligt de helft onder de aanbevolen hoeveelheid van 300 gram. Vooral kinderen en tieners - van tien tot zeventien jaar - zouden meer groenten moeten eten. Maar liefst 99 procent komt niet aan de aanbevolen portie.

De Nationale Voedselconsumptiepeiling toont ook aan dat 73 procent van de Belgen te weinig water drinken of ongesuikerde dranken zoals thee, koffie en soep. Ook hier schieten vooral kinderen en jongeren tekort. Ruim 98 procent van de zes- tot negenjarigen zou meer water moeten drinken. De leeftijdscategorie van de tien tot dertienjarigen scoort met 95 procent ook zorgwekkend slecht.

Weinig verbeterd

Hoewel de cijfers al vier à vijf jaar oud zijn, is er volgens de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten sindsdien weinig aan onze eetgewoonten veranderd. Praktische tips om je groente- en fruitconsumptie op te krikken en meer water te drinken: eet geen drie stukken van hetzelfde fruit per dag om verveling tegen te gaan, maar ga voor variatie. Stel je alarm op je smartphone om het uur in om een glas water te drinken. Aan het einde van de dag kom je aan acht glazen, wat min of meer overeenkomt met de aanbevolen anderhalve liter.