Man berooft “kwetsbare” vrouw met Alzheimer (90) en geeft haar nog een schouderklopje

De politie van Londen is op zoek naar een brutale dief die een 90-jarige vrouw met dementie beroofde toen ze in de vroege avond in bed lag. De bejaarde dame stond doodsangsten uit toen de man haar spullen doorzocht terwijl ze met open ogen in bed lag. Nadat hij alle waardevolle juwelen had gestolen, gaf hij de demente vrouw een schouderklopje voor hij ervandoor ging.

Volgens de politie van Londen gebeurde de inbraak rond 19 uur terwijl het slachtoffer in bed lag. De verdachte - een man eind de dertig of begin de veertig - drong via het raam de slaapkamer binnen en begon onmiddellijk alle kasten te doorzoeken. Zijn strooptocht werd echter verstoord toen de bejaarde vrouw plots wakker werd en vroeg wat hij aan het doen was. “Ik ben op zoek naar juwelen”, vertelde de man haar kurkdroog, terwijl hij alle lades ondersteboven haalde.

De dader verzamelde zijn buit in een papieren zak, ging nog even naar de woonkamer om waardevolle spullen te zoeken en verdween toen weer door het raam. De dief - die handschoenen en een lange jas droeg - klopte de doodsbange vrouw eerst nog op de schouder voor hij terug in de duisternis verdween. De diefstal werd echter gefilmd door beveiligingscamera’s, die door de familieleden werd opgehangen om de vrouw, die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, in de gaten te houden.

“Het slachtoffer is erg onder de indruk van de feiten”, aldus een woordvoerder van de politie van Bromley, een wijk in het zuidoosten van Londen. “Ze is doodsbang en haar familie is er kapot van. De kwetsbare vrouw werd een doelwit in de plek waar ze zich het veiligst en het meest op haar gemak zou moeten voelen.” De agenten verspreidden de beelden om de hulp van het publiek in te roepen zodat de dader kan worden opgespoord. “De videofragmenten zijn erg duidelijk, wie herkent de man in de video?”