Rekem

Lanaken - Na de avondviering van zaterdag 17 maart was er in de parochiekerk in Rekem een gezellige en warme koffiestop ten voordele van broederlijk delen.

Na de viering werd er een kopje koffie aangeboden door enkele leden van het parochieteam.

Ondanks de koude buiten, werd er bij een kopje koffie en een koekje even gezellig bijgepraat achter in de warme kerk.

"Met de mooie som van 220 euro konden we weer ons steentje bijdragen."