Broers uit Bilzen gaan elkaar te lijf met bijl en koevoet

Tongeren / Bilzen - Een 29-jarige man uit Bilzen en zijn vier jaar jongere broer uit Genk werden maandag voor de Tongerse rechtbank veroordeeld voor zware geweldpleging en vernieling van de woning van hun moeder. Omdat ze ook elkaar hardhandig aanpakten moeten ze elk 1.500 euro schadevergoeding aan elkaar betalen.

De oudste van de twee kreeg het op 17 mei vorig jaar aan de stok met een klant in café Tribunaal in Bilzen nadat deze hem beschuldigde van het stelen van zijn gouden ketting. Enkele dagen later haalde ...