Kwetsbare zwangere mama’s krijgen hulp van Mariaziekenhuis Overpelt

Overpelt - Het Mariaziekenhuis in Overpelt gaat ‘kwetsbare’ zwangere vrouwen helpen om op tijd steun te krijgen voor de baby en het gezin. Dat is het resultaat van PRAGT, oftewel perinataal regionaal ambulant gezinstraject. Een tiental partners heeft hiervoor de handen in elkaar geslagen: van Kind & Gezin, Welzijnsregio Noord-Limburg, het centrum voor alcohol- en andere drugproblemen tot de huisartsen, het centrum voor integrale gezinszorg en de vroedvrouwenkring.

Huisdokters, hulpverleners, het kinderdagverblijf van de andere kindjes of zelfs gewoon de buurvrouw kunnen bij het Mariaziekenhuis in Overpelt aankloppen (via mail of telefoon) en melden dat er hulp ...