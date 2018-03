Tot twee jaar cel voor twintigers die bendeoorlog uitvochten op parking in Lanaken

Lanaken / Tongeren - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft maandag twee mannen uit Lanaken die vorig jaar de inzittenden van geparkeerde wagen aanvielen met messen, een betonschaar en een ijzeren staaf veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes maanden tot twee jaar. Twee andere jongeren, een broer en zus, moeten een werkstraf van 159 uur uitvoeren. Als ze die niet binnen het jaar tot een goed einde brengen, moeten ze alsnog dertien maanden de cel in.

Op 10 mei 2017 werd het centrum van Lanaken opgeschrikt toen twee groepen elkaar achtervolgden met de auto. De twee groepen hadden al langer ruzie met elkaar en na een eerste achtervolging gingen de vier beklaagden enkele messen en een betonschaar halen.

Ze vonden de andere groep op de parking van een dokterspraktijk. De vier jongeren reden met hoge snelheid die parking op, sprongen uit hun auto en trokken de inzittenden uit de wagen terwijl ze de achterruit met de betonschaar kapot klopten.

In de schermutseling kregen twee jongeren enkele messteken en slagen met een ijzeren staaf en de betonschaar. De vier aanvallers gingen zeer snel te werk en reden na enkele seconden al weg van de parking terwijl hun slachtoffers de dokterspraktijk in vluchtten. Het openbaar ministerie beschreef de raid als een afrekening in een bendeoorlog.

De man die naar zijn appartement reed om daar de wapens te gaan halen, was niet aan zijn proefstuk toe en zit momenteel in de gevangenis voor andere feiten. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar voor de feiten en voor het toedienen van de messteken. Eén van de jongeren die niet kwam opdagen voor de rechtbank moet zes maanden de gevangenis in en een boete betalen van 800 euro. De werkstraffen zijn voor de broer en de zus die de autoruit insloegen en enkele slagen gaven met de betonschaar.

Aan hun slachtoffers moeten de vier samen een schadevergoeding betalen van 12.000 euro. Die schadevergoeding kan nog oplopen omdat één van de slachtoffers nog steeds last heeft van zijn verwondingen. Een deskundige moet hem binnen enkele maanden opnieuw onderzoeken om zo de exacte schade te bepalen.