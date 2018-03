Grasstrepen? Sausvlekken? Zo krijg je alle vlekken uit kinderkleding

Kinderen en vlekken? Het blijft een topcombinatie. Van grasstrepen tot inktvlekken, met deze handige tips krijg je alle vlekken uit kinderkleding!

Natte vlekken (saus, inkt…)

First things first: van zodra je een vlek hebt gespot op de kleding van je kids, probeer je best zo snel mogelijk in te grijpen. Hoe langer de vlek de kans heeft om in te trekken, hoe moeilijker het wordt om ze te verwijderen.

Inktvlekken

Balpen of viltstift gemorst op hun kraakwitte hemd? Balpenvlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon met een beetje pure alcohol of citroensap. Die hardnekkige vilstiftplekken krijg je weg met een beetje melk. Makkelijk, toch?

Saus

Kliederen met een vol bord spaghettisaus? Kids will be kids. Schraap zoveel mogelijk brokjes saus van hun kleding. De rest krijg je weg met een mengsel van warm water en afwasmiddel (dit werkt ontvettend). Zit de vlek nog steeds op hun kleding? Het klinkt misschien raar, maar reinigingstabletten voor kunstgebitten doen wonderen. Los het tablet op in een half glas (heet!) water en giet voorzichtig op de vlek. Even inwrijven en klaar!

Lijm

Lijmresten gemorst tijdens het knutselen? Die harde korstjes maken het moeilijk om in 1-2-3 uit hun kleding te krijgen. Nagellak remover zorgt ervoor dat de lijm terug vloeibaar wordt. Was alles uit met heet water en oldschool wasmiddel.

Bloed

Gevallen tijdens het spelen, gesneden aan papier of een korstje open gekrabt…Bloedvlekken zijn bijna wekelijkse kost als je kinderen hebt. Spoel hun kledij met koud water en laat een flinke dosis zout hun werk doen. Bloedvlekken? Welke bloedvlekken?

Fruitsap

Zijn je kids iets te gretig geweest tijdens het inschenken van hun dagelijks sapje? Behandel de vlek met een warm sop en een paar druppels witte azijn. Goed naspoelen en klaar!

Droge vlekken (gras, aarde…)

Gras

Kids die vol enthousiasme buiten spelen, het blijft iets moois om te zien. Die grasvlekken op hun jeans? Jammer genoeg onvermijdelijk. Ook bij grasvlekken moet je zo snel mogelijk in actie schieten, net omdat het zo snel invreet. Een sopje van heet water en klassiek wasmiddel does the trick. Toch nog grassporen? Pure alcohol of tandpasta maakt hun jeans weer als nieuw!

Aarde

Aardevlekken laat je best wél een tijdje drogen. De losse stukjes aarde kan je zo afborstelen of stofzuigen. Warm water met een scheutje afwasmiddel verwijdert de resten van de vlek.

Kauwgom

We zijn allemaal weleens vergeten dat er een losse kauwgom in onze broekzak zat, niet? Kauwgomvlekken krijg je weg door ijsblokjes over de vlek te wrijven. Daardoor wordt de gom hard en kan je hem zo afkrabben. Nog niet hard genoeg? Leg hun kleding een uurtje in de diepvries, zo wordt de gom hard in no time.