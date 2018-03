Edward Theuns deelt in Gent-Wevelgem kopmanschap met Michael Matthews

Edward Theuns is voor Gent-Wevelgem (WorldTour) van zondag (25 maart) kopman bij Team Sunweb samen met de Australiër Michael Matthews.

In 2015 werd Theuns bij zijn debuut in Gent-Wevelgem elfde. Vorig jaar was hij negentiende, Matthews achtste.

De rest van het Duits-Nederlandse team bestaat uit de Nederlanders Roy Curvers, Lennard Hofstede, Tom Stamsnijder en Mike Teunissen en de Duitser Nikias Arndt.

De E3 Harelbeke (WorldTour) van vrijdag (23 maart) rijdt Theuns niet. Matthews is er kopman naast de Deen Søren Kragh Andersen.