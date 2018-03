Man en vriendin slachtoffers van blind geweld op carnaval: “Getuigen konden voorkomen dat ik werd doodgeslagen”

Halle - De 36-jarige Kristof V. werd tijdens het carnaval in Halle samen met zijn vriendin het slachtoffer van blind geweld. De man werd minutenlang gemept en geslagen en is nu op zoek naar getuigen, om de daders te kunnen vatten.

Kristof V. (36) herstelt nog altijd van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens een vechtpartij tijdens carnaval in Halle. Blind en zinloos geweld, anders kan het incident van maandagnacht niet omschreven worden.

“Het moet al vier of vijf jaar geleden geweest zijn dat ik nog naar carnaval geweest was”, vertelt de man. “Maar die avond besloten mijn vriendin en ik om toch nog eens naar Halle af te zakken.”

Kopstoot uit het niets

Rond 4 uur liep het helemaal mis tussen café De Parking, waar vroeger discotheek Hallywood gevestigd was, en de voormalige brandweerkazerne. “Ik wou net binnen gaan om mijn jas te gaan halen en nadien naar huis te gaan”, zo doet Kristof zijn verhaal. “Maar uit het niets gaf een man mij een kopstoot.”

“Mijn vriendin wou me helpen, maar zij kreeg zelf een slag in het aangezicht waarna ze met haar gezicht op de grond terecht is gekomen. Nadien werd het alleen maar erger. Er kwamen vijftien tot twintig mensen op mij af, en die zijn me beginnen te meppen en te stampen, minutenlang volgens een getuige. Ik kon er niets tegen beginnen.”

Zwaar toegetakeld

Enkele vaste klanten van de zaak konden Kristof helpen. “Ze hebben voorkomen dat ik doodgeslagen werd, al ben ik wel zwaar toegetakeld”, zegt hij. “Mijn neus is op verschillende plaatsen gebroken en moet geopereerd worden.”

“Ik had een hersenschudding, ik mis een stuk tand en heb sindsdien aanvallen van migraine én nek- en rugklachten. Mijn hele lichaam is gekneusd en staat vol blauwe plekken. Mijn vriendin heeft onder meer een buil op haar voorhoofd en een opgezwollen lip, en haar bril en haar beugel zijn stuk. We kampen allebei ook met oorsuizingen.”

Waarom de heethoofden Kristof en zijn vriendin uitkozen, is een raadsel. “We waren gewoon op de verkeerde plaats”, zegt de jongeman. “Die gasten waren blijkbaar voor een afrekening op zoek naar enkele mensen. Ze hadden eerder op dezelfde plek al ruzie gezocht met een ander groepje, maar dat gevecht is niet doorgegaan. Ze stonden dus klaar om te vechten, op het moment dat wij voorbijkwamen.”

Gedegouteerd en getraumatiseerd

Dat hij nooit meer naar carnaval gaat, staat voor Kristof nu al vast. “Mijn vriendin en ik zijn gedegouteerd én getraumatiseerd door wat zich daar heeft afgespeeld. Momenteel durven we nergens meer samen naartoe te gaan.” Kristof heeft een klacht ingediend bij de politie, maar hij is nog op zoek naar getuigen.

“Dat zulke mannen zonder reden mensen toetakelen, mag niet onbestraft blijven. Het kan blijkbaar iedereen overkomen.”

“Intussen heb ik vernomen dat er nog andere onschuldige carnavalsgangers zonder reden hard zijn aangepakt. Overal hoor ik dat deze editie van carnaval zonder noemenswaardige incidenten is verlopen, maar dat klopt dus helemaal niet.”

