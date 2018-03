'Temptation' Megan heeft geen relatie met Joshua... wel met zijn beste vriend

Joshua heeft op Instagram Stories laten weten dat zijn beste vriend Jochen een relatie heeft met Megan, met wie hij zelf het bed deelde op 'Temptation Island'. "Ik wens jullie al de liefde en het geluk in deze wereld", klinkt het. Kan iemand nog volgen?

Op 'Temptation Island' zagen we eerst dat Megan haar vriend Kevin bedroog met verleider Joshua, maar die laatste maakte uiteindelijk een einde aan hun romance in Thailand. Ondertussen zou Kevin samen zijn met verleidster Chloë en heeft Joshua Meghan dan toch aan een man geholpen, want het gaat om niemand minder dan zijn beste vriend Jochen.

De motorcrosser deelde op Instagram Stories een foto van Megan die Jochen een kusje op de wang geeft. "Ik wens jullie al de liefde en het geluk in deze wereld. Ik ben blij dat mijn beste vriend een goed meisje heeft gevonden", klinkt het. Megan had eerder op haar eigen Instagram al foto's gedeeld van Jochen, maar nu is dus pas boven water gekomen dat het om de beste vriend van Joshua gaat.