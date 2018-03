Vrouw reed ‘116 km/u’ waar 120 mag en krijgt toch boete en rijverbod

Een bestuurder (44) uit het Waalse Braine-le-Comte is door de rechter veroordeeld voor overdreven snelheid. Ze reed, op papier althans, 116 km/u op een snelweg waar je 120 mag. Toch achtte de rechter de overtreding “bewezen” en “ernstig”. “Du jamais vu”, vertelt haar advocaat aan La Dernière Heure.

Veroordeeld worden voor overdreven snelheid omdat je 4 km/u te traag reed? Het klinkt absurd, maar het is een Waalse vrouw overkomen.

Sinds 2010 wordt de snelheid, als je geflitst wordt, vanaf 100 km/u, met zes procent bijgesteld in het voordeel van de chauffeur. Gezien de vrouw geflitst werd aan 124 km/u werd haar snelheid op papier verlaagd naar 116 km/u.

Toen ze een proces-verbaal in de bus kreeg, heeft ze dat dan ook verticaal geklasseerd. Na die correctie van zes procent had ze namelijk geen overtreding begaan. Begin december 2016 kreeg ze nog een brief met de mededeling dat ze voor de rechtbank moest verschijnen. Ze besloot toen niet te gaan, waarom zou ze een halve dag verspillen in de rechtbank voor een proces waar ze haar gelijk zou halen?

De rechter dacht daar anders over. Bij verstek werd ze veroordeeld tot een boete van 240 euro en vijftien dagen rijverbod. Daarbovenop moest ze ook nog de gerechtskosten ophoesten: 227 euro.

De rechter legde de correctie naast zich neer en achtte de feiten “bewezen” en “ernstig”.

“Du jamais vu”, vertelt Christophe Redko, de raadsman van de vrouw aan La Dernière Heure. De advocaat is een zogenaamde ‘procedurepleiter’ en is erin geslaagd de zaak te laten verjaren. Op het einde van de rit moet de 44-jarige dame haar rijbewijs niet inleveren en ook geen boete betalen.