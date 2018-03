RECENSIE. Hopelijk wordt ‘Gevoel Voor Tumor’ meer dan ‘Kanker, uitgelegd in tien afleveringen’

‘Gevoel Voor Tumor’, zo werd de nieuwe – helaas niet altijd – fictiereeks op de zondagavond van Eén gedoopt. Een titel waar we op sociale media toch al enkele mensen over zagen struikelen. Want mag je wel lachen met die ziekte waarvan de naam alleen al een ton lijkt te wegen? Ja, zo blijkt, al maakt de lach ‘Gevoel Voor Tumor’ er niet minder zwaar op.