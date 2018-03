Prinses Elisabeth (16) verlaat België

Prinses Elisabeth (16) vertrekt na de zomer naar Wales. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde heeft toelatingsproeven afgelegd voor en is aangenomen in het United World College of the Atlantic. Ze zal er twee jaar studeren.

Elisabeth zit momenteel in het vijfde secundair in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, maar ze zal haar middelbare school afwerken over het Kanaal. Voor het zesde en bijkomend zevende jaar gaat ze naar het United World College (UWC) in Llantwit Major, op veertig minuten rijden van de Welshe hoofdstad Cardiff. De school brengt jongeren tussen 16 en 18 uit verschillende landen en culturen samen om “wederzijds begrip te stimuleren”. Een academisch programma wordt gecombineerd met (fysieke) uitdagingen en dienstverlenende, maatschappelijke activiteiten.

Er zijn wereldwijd zeventien middelbare scholen van het UWC. De eerste werd in 1962 opgericht in Wales, waar Elisabeth dus naartoe trekt. De grondlegger, de Duitse pedagoog Kurt Hahn, dacht tijdens de Koude Oorlog dat zijn onderwijssysteem de oplossing tegen internationale conflicten kon worden en kon leiden tot vrede en duurzaamheid.(Tekst gaat verder onder de foto)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, is geslaagd voor de toelatingsproeven van het Belgisch Comité van de United World Colleges (UWC). Zij start in de zomer van 2018 met haar opleiding in de UWC Atlantic College in het Verenigd Koninkrijk. pic.twitter.com/P8IcViPCSb — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 19 maart 2018

De huidige koning van Nederland Willem-Alexander heeft van 1983 tot en met 1985 ook school gelopen in het Atlantic College. Hij is in Nederland beschermheer van de school. En ook de Canadese Julie Payette is een oud-leerling. Zij is een gewezen astronaute en huidig gouverneur-generaal (officieus staatshoofd) van Canada. Koning Filip en koningin Mathilde hebben haar vorig week op staatsbezoek in Ottawa nog ontmoet en gesproken.

UWC selecteert leerlingen vooraf op basis van motivatie en geschiktheid, ongeacht hun financiële positie. Voor leerlingen die het niet kunnen betalen, worden beurzen ter beschikking gesteld. Dat is in het geval van prinses Elisabeth uiteraard niet het geval. Zij heeft verschillende proeven afgelegd bij het Belgisch comité dat leerlingen in ons land mag selecteren voor de school. En die selectieprocedure is best zwaar. Kandidaten moeten een essay schrijven en groepsopdrachten uitvoeren, om te tonen waar hun interesse ligt, wat ze al voor hun omgeving hebben gedaan en hoe hun kijk op de wereld is. Nadien volgen nog verschillende gesprekken om de motivatie te peilen.

Als Elisabeth in 2020 afstudeert aan het Atlantic College, zal ze een Europees baccalaureaat ontvangen. Dat is ook in België geldig. Wat ze daarna gaat doen, is nog niet bekend.