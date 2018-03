Kate Ryan en Geena Lisa zingen voor de Loonse Senioren

Borgloon - Podium Plus, het betere cultuuraanbod van de Loonse Seniorenraad in samenwerking met de cel Cultuur presenteerde het belevingsconcert De Roos-Diep in mij.

Zangeressen Geena Lisa en Kate Ryan gaan samen op tournee. Tijdens hun concerten brengen ze hulde aan twee Vlaamse zangeressen wier muziek ons nog steeds raakt, namelijk die van Ann Christy en Yasmine.

Ann Christy werd bekend met nummers als 'Gelukkig zijn', 'De Roos' en 'Dag vreemde man'. Haar vastberadenheid leverde haar een unieke plaats op in de Vlaamse showbizz. Het is pas na haar vroegtijdig overlijden dat publiek en pers haar naar waarde wisten te schatten. Yasmine maakte haar debuut als zangeres in 1990. Na haar opmerkelijke duet met Frank Boeijen verscheen in 2004 een album met vertalingen van Leonard Cohen. In 2006 verscheen haar laatste album 'Licht ontvlambaar'. Kate en Geena maakten er een prikkelend belevingsconcert van, waarvan iedereen ten volle kon genieten.