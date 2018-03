André Greipel is geopereerd aan sleutelbeen: “Een moeilijke maar geslaagde ingreep”

André Greipel is zondagavond met succes geopereerd aan zijn gebroken linkersleutelbeen. Dat laat zijn ploeg Lotto Soudal weten. “Dokter Claes zei dat het een moeilijke maar geslaagde ingreep was. Het sleutelbeen was in verschillende stukjes gebroken”, legt Greipel uit.

De Duitse sprinter kwam zaterdag in Milaan-Sanremo ten val tijdens de afdaling van de Poggio en moet een kruis maken over zijn voorjaar. Tijdens de ingreep, uitgevoerd door dokter Toon Claes in Herentals, werd de complexe breuk met een plaatje en tien bouten opnieuw vastgezet.

“Dokter Claes zei dat het een moeilijke maar geslaagde ingreep was. Het sleutelbeen was in verschillende stukjes gebroken”, legt Greipel uit. “Ik ben deze voormiddag naar huis mogen vertrekken. De komende week moet ik sowieso de fiets langs de kant laten en daarna kan ik afhankelijk van de pijn opnieuw beginnen fietsen op de rollen. De komende weken kan ik sowieso toch geen wedstrijden afwerken, dus probeer ik geduldig te zijn en niks te overhaasten.”

Greipel voelde meteen dat zijn sleutelbeen gebroken was. Foto’s in het ziekenhuis van Nice zaterdagavond bevestigden het slechte nieuws. “Als renner hoop je altijd op een mirakel, zodat je toch kan starten in de komende klassiekers, maar mijn hoop was snel de kop in gedrukt”, zegt de ‘Gorilla’. “De komende weken zullen in het teken staan van rust en revalidatie, en ik zal de ploeg wel eens komen aanmoedigen tijdens de koers. Helaas hoort dit ook bij het leven van een renner.”

“Had immens graag gesprint op de Via Roma”

De Duitser voelde zich in La Primavera erg sterk. “Ondanks een valpartij in de eerste bevoorrading en een achtervolging op de Turchino, voelde ik mij heel goed. Tussen Cipressa en Poggio reden we nog met vijf renners van onze ploeg op de voorste rijen, om in een ideale positie de Poggio op te draaien, en voorbij de top had ik nog Jasper De Buyst en Jens Debusschere bij me”, legt hij uit.

De zege ging uiteindelijk naar Vincenzo Nibali, die een knappe solo afrondde. “Met de wind op kop dergelijke solo uit de benen schudden: chapeau!”, zegt Greipel. “Maar ik had immens graag gesprint op de Via Roma. De wedstrijd verliep ideaal voor de sprinters, de zon was er tijdens de twee laatste wedstrijduren doorgekomen en ik ben nog nooit zo goed in conditie geweest in functie van de klassiekers. Maar het heeft niet mogen zijn.”

