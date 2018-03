Opnieuw een VDB bij Quick-Step: dochter van Frank Vandenbroucke gaat aan de slag bij Patrick Lefevere

Cameron Vandenbroucke zal vanaf midden april een maand stage lopen bij wielerploeg Quick-Step Floors. Dat raakte bekend in de marge van de voorstelling van het boek ‘VDB, de biografie.”

VIDEO. De ultieme ode aan Frank Vandenbroucke: Wannes Capelle zingt Ploegsteert in het Frans

Cameron Vandenbroucke is 19 intussen en was aanwezig op de voorstelling van het boek VDB, de biografie, dat maandag in Ploegsteert werd voorgesteld. “Ik studeer communicatie aan de hogeschool in Doornik”, legt ze uit. “Ik moest op zoek naar een stageplaats. Je kan dan verschillende dingen doen: werken in een museum, een bedrijf, maar het is altijd al mijn droom geweest om in het wielrennen aan de slag te gaan en daarom heb ik Patrick Lefevere aangesproken.”

De teambaas van Quick-Step Floors was meteen akkoord. “Ik ga aan de slag vanaf 16 april”, aldus Cameron. “Het is een stage van een maand en ik zal onder meer één en ander doen voor Luik-Bastenaken-Luik, mee de sociale media van de ploeg verzorgen, een beetje PR, vooruit werken rond de Tour en dergelijke meer. Ik zal ontzettend veel leren, rond de ploeg, de communicatie en kijk er enorm naar uit om er vanaf april mijn steentje bij te dragen.”