"Hoe kan jij in godsnaam zo'n knappe man krijgen?" Jenna (29) heeft perfecte antwoord op kwetsende berichten

De Amerikaanse huwelijksfotografe Jenna Kutcher deelt op Instagram regelmatig foto's zichzelf en haar man Drew. Foto's waar heel wat mensen over blijken te vallen, enkel en alleen omdat zij volslank is en hij een flinke sixpack heeft. "Hoe kan jij in godsnaam zo'n knappe man krijgen?", krijgt ze maar al te vaak te horen. Wel, ze had een perfect antwoord op die vraag voor hen in petto.

Drew en Jenna zijn al elf jaar een koppel en nog steeds dol op elkaar. Dat steken ze op Instagram dan ook niet onder stoelen of banken, maar Jenna krijgt regelmatig berichten van anderen waarin ze haar vlakaf vragen hoe ze in godsnaam aan zo'n mooie man is geraakt. Het is een vooroordeel waar ze wel vaker mee af te rekenen krijgt, want hij gaat namelijk door het leven als 'Mr. Sixpack' en zij noemt zichzelf 'curvy'.

"Om eerlijk te zijn, toen ik voor het eerst een dergelijk bericht kreeg, was ik er eventjes niet goed van", vertelt ze op Instagram. "De oorsprong voor een deel van mijn onzekerheid over mijn lichaam ligt bij het feit dat ik met Mr. Sixpack zelf ben getrouwd. Waarom zou een volslank meisje zoals ik hem kunnen krijgen? Dan voel ik me onwaardig en verzin ik in mijn hoofd het verhaal dat ik hem niet verdien."

"Ben zoveel meer"

Niet dat Drew haar daar enige reden toe geeft. "Deze man omarmt al tien jaar elke ronding, elk putje, kilootje en puistje van mij en herinnert me er altijd aan dat ik mooi ben, ook al geeft mijn innerlijke dialoog iets anders aan (en heb ik al dagen niet gedoucht).Dus ja, mijn dijen 'kussen' elkaar, mijn armen zijn dik en mijn kont is rond, maar er is ook zoveel meer van mij voor hem om van te houden en ik heb voor een man gekozen die dat allemaal aankan. Ik ben zoveel meer dan mijn lichaam, dat geldt ook voor hem, en ook voor jou."

Het is een boodschap die in elk geval is aangekomen en ze krijgt naar eigen zeggen veel berichten van vrouwen die ook met een 'mooiere' man samen zijn.

Miskraam

Toch is het voor Jenna soms moeilijk om de kritiek op haar lichaam te moeten slikken, zeker omdat ze al twee keer een miskraam heeft meegemaakt. "Ik worstel al heel mijn leven met mijn lichaam en ik denk dat vrouwen diep vanbinnen allemaal doosdsbang zijn dat ze niet goed genoeg zijn. Na die twee tegenslagen had ik het dan ook bijzonder moeilijk om me terug 'thuis' te voelen in mijn eigen lichaam." Maar zich laten kisten, nee, dat zal ze niet doen.

Een bericht gedeeld door JENNA KUTCHER (@jennakutcher) op 28 Jan 2018 om 6:23 (PST)