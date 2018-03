Topmodel Bella Hadid toont topless foto met vriendinnen aan de wereld

Het leven van een topmodel is een en al luxe, zo lijkt het toch op Instagram. De Amerikaanse Bella Hadid en Kendall Jenner vieren dat met een topless foto op Instagram.

De topmodellen Kendall Jenner en Bella Hadid trokken met hun vriendinnen fotografe Renell Medrano, en zangeres Justine Skye naar de zee. Ze relaxten op een jacht en zochten afkoeling in het helderblauwe water. De dames droegen allemaal een bikini, maar gooiden tijdens een frisse duik hun topje uit. Dat resulteerde in een topless foto van hun achterkant.



???? Een bericht gedeeld door ?? (@bellahadid) op 17 Mrt 2018 om 1:32 (PDT)

my people Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) op 17 Mrt 2018 om 10:29 (PDT)



Hoewel Hadid en Jenner zaterdag allebei een zonnige foto deelden met hun miljoenen volgers, is het kiekje wellicht niet nieuw. Vorig jaar gingen ze met dezelfde vriendinnen op reis en wellicht zijn de beelden dan gemaakt. Hadid plaatste in mei 2017 al een foto online in dezelfde bikini. Eén ding is zeker: de recente kiekjes van de vakantie werden nog niet eerder op de wereld losgelaten. Zo zie je maar dat ook topmodellen intens naar de zomer verlangen…