Amper 14 jaar maar Nederlands wonderkind leidt nu al heus sterrenleven bij FC Barcelona

Terwijl zijn leeftijdgenootjes zich amuseren met Playstation of in het beste geval gaan voetballen met vriendjes, beleeft de 14-jarige Xavi Simons een totaal ander leven. Het Nederlands toptalent speelt bij de jeugd van FC Barcelona en leidt in Spanje een waar luxeleven.

Xavi Simons is het 14-jarige zoontje van de Nederlandse ex-profvoetballer Regillio Simons, die zelf eind jaren '90 zijn hoogdagen beleefde bij het bescheiden Fortuna Sittard. Nu vertoeft hij echter in Spanje, waar hij deel uitmaakt van een gans team dat de toekomst van "el Rizo d’Oro" of "de Gouden Krul" mee in goede banen leidt. En met succes.

Viraal op Youtube

Sinds 2016 gingen op Youtube al meerdere video's van Xavi Simons (uiteraard genoemd naar die andere Xavi bij Barcelona) viraal. Meteen was zijn naam gemaakt.

De middenvelder wordt genoem als één van de grootste talenten van Barcelona. Op zijn Instagram-account worden op tijd en stond foto's en filmpjes vanop de jeugdopleiding van La Masia gepost. Met het XS-logo erop, want uiteraard heeft hij al een eigen logo...

Zijn Instagram-account is zo al een even groot succesverhaal geworden als zijn carrière, want nu al heeft hij een miljoen volgers. Dat is voor een deel te danken aan voetbalfilmpjes en -foto's zoals hierboven, maar ook aan foto's van het exclusieve sterrenleven dat de jonge tiener leidt.

(lees verder onder de foto's)

Uithangbord dat zelfs Mino Raiola charmeert

Het commerciële succes werd uiteraard opgemerkt door sportgigant Nike, dat hem meteen uitspeelt als uithangbord. Maar het succesverhaal is niet enkel commercieel, je speelt niet voor niets als kapitein bij de jeugd van Barça.

En zelfs supermakelaar Mino Raiola is een grote fan: "Xavi Simons is een geweldige speler: jong, met potentieel en een grote toekomst. We zijn goede vrienden. Of ik zijn manager ben? Het is beter om een ??vriend te zijn dan een manager, geloof me. Eerlijk gezegd ben ik vrienden met alle spelers die ik vertegenwoordig." En dat zijn niet van de minsten met onder meer Romelu Lukaku, Paul Pogba, Mario Balotelli en Zalatan Ibrahimovic...

Oranje mag beginnen dromen

Xavi Simons woont al sinds zijn derde in Spanje en spreekt vloeiend Spaans. In Nederland wordt dan ook dat het toptalent binnen enkele jaren voor de Spaanse nationale ploeg zal kieze. Toch lijkt dat niet te gaan gebeuren want vorig jaar maakte zijn debuut voor Oranje bij de U14.

Kortom: Xavi Simons, een naam om te onthouden...