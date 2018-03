Koppel wint ruim 200.000 euro met loterij, ook rest van hun straat valt in de prijzen

Een echtpaar uit het Nederlands-Limburgse Stein, net over de grens met onze provincie, is sinds zondagavond ruim 200.000 euro rijker. Ook de rest van de straat is in de prijzen gevallen.

De Bingo van de Postcode Loterij van 204.000 euro viel op lotnummer 6171KV054. Alle andere deelnemers in dat postcodegebied mogen nog eens 204.000 euro verdelen.

De prijs viel zondagavond tijdens de live-uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het echtpaar dat in de prijzen viel was niet thuis toen Winston Gerschtanowitz met een cameraploeg aanbelde. Hun zoon nam de cheque met het enorme bedrag in ontvangst. “Ze hebben altijd al veel willen reizen. Dat gaat wel lukken met zo’n bedrag. Hun dromen gaan uitkomen.”