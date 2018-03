Nog een Belg verlaat toppositie bij Dior, opvolger al bekend

Kris Van Assche neemt afscheid van Dior. De Belgische ontwerper was de voorbije elf jaar creatief directeur van hun mannenlijn, maar geeft de fakkel nu door aan de Britse ontwerper Kim Jones. Eerder verliet ook al Raf Simons het Franse modehuis.

"Na elf jaar bij Dior Homme zijn mijn hart en geest gevuld met ervaringen. Ik verlaat dit modehuis om nieuwe uitdagingen aan te gaan", aldus de 41-jarige Van Assche in een officiële mededeling. Hij bedankt ook Bernard Arnault, Sidney Toledano en Serge Brunschwig voor het vertrouwen en de kansen die ze hem hebben gegeven. Welke stap Van Assche nu gaat zetten, is nog niet duidelijk. In 2015 zette de Belgische ontwerper nog een punt achter zijn eigen modelabel Kris Van Assche omdat het combineren van twee jobs te druk werd.

Intussen werd ook duidelijk dat Van Assche de fakkel doorgeeft aan de Britse ontwerper Kim Jones. Hij werd in 2011 aangetrokken door Louis Vuitton om de mannencollecties te ontwerpen, maar nam begin dit jaar afscheid en verruilt het ene Franse modehuis dus nu voor het ander. Zijn eerste collectie voor Dior Homme wordt in juni voorgesteld.

Geleerd van Slimane

Van Assche bracht zijn jeugd door in Londerzeel en trok na zijn humaniora naar de Modeacademie van Antwerpen, waar hij in 1998 glansrijk afstudeerde met een damescollectie. Onmiddellijk na zijn studies kreeg hij de kans om stage te lopen bij Yves Saint Laurent in Parijs. Hij kon er blijven en werd de rechterhand van Hedi Slimane, de ontwerper van de mannencollectie.

Toen Slimane creatief directeur werd van Dior Homme, volgde Van Assche hem. In 2004 verliet hij Dior om zijn eigen collectie te ontwerpen. Twee jaar later keerde hij terug naar het huis Dior, ditmaal als artistiek directeur van Dior Homme. Van Assche maakte de collectie weer draagbaar, gekruid met een eigenzinnige twist.

Met het vertrek van Van Assche verliest het Franse modehuis opnieuw een Belg, nadat Raf Simons eind 2015 al afscheid had genomen. De Belgische visagist Peter Philips is nog steeds creatief directeur van Dior Make-Up.