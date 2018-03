Toronto wordt afgetroefd door sterke Westbrook, ook Boston gaat onderuit in NBA

Toronto en Boston, de nummers 1 en 2 uit de Eastern Conference, hebben zondagavond allebei een nederlaag geleden in de NBA.

De Raptors werden op eigen terrein met 125-132 afgetroefd door Oklahoma City, dat andermaal kon rekenen op een ijzersterke Russell Westbrook. Hij was goed voor 37 punten, 14 assists en 13 rebounds en lukte zo een vijfde opeenvolgende triple-double.

De Celtics lieten de kans liggen om in te lopen op Toronto. Ze verloren in New Orleans met 108-89. Bij de Pelicans was een hoofdrol weggelegd voor Anthony Davis, die 34 punten scoorde en 11 rebounds plukte.

In de Western Conference liet leider Houston zich zondag niet verrassen. De Rockets boekten, aangevoerd door James Harden (34 punten, 12 assists), een 120-129 overwinning in Minnesota.

Portland, de nummer drie in het westen (na Houston en Golden State), was met 109-122 te sterk voor de LA Clippers. Damian Lillard (23 punten) leidde de Trail Blazers naar een dertiende opeenvolgende zege. Hun clubrecord uit 1991 staat op zestien overwinningen op rij.