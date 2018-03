Dringende ingrepen in Diepenbeekse Dauteweyers moeten voortplanting boomkikkers bevorderen

Diepenbeek - In het Diepenbeekse natuurgebied de Dauteweyers worden maandag enkele dringende ingrepen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de bedreigde boomkikkers zich er dit voorjaar nog op verschillende vijvers kunnen voortplanten. Dat meldt Natuurpunt.

“De ingrepen zijn dringend nodig, want met de lente in aantocht zoeken boomkikkers een geschikte plek om hun eitjes af te zetten”, luidt het. “Maar ook hierna blijft de situatie in de Dauteweyers precair. Zo is er momenteel maar één geschikte voortplantingsvijver die voldoet aan de strenge eisen van de boomkikker. Vijvers moeten namelijk voorzien zijn van schuine oevers en omzoomd zijn met bramenkoepels. Op langere termijn is het doel om het oude wijerssysteem waaraan het gebied z’n naam dankt te herstellen. Meer geschikte voortplantingspoelen vormen immers de beste garantie op een robuuste populatie.”

Mascotte

Het gaat de laatste jaren terug iets beter met onze boomkikker, aldus nog Natuurpunt. “In het begin van de eeuwwisseling stond hij op het punt om voorgoed te verdwijnen uit Vlaanderen. Door gerichte inspanningen doet de soort het - vooral in Limburg - intussen wat beter.”

“De boomkikker is een mascotte voor het natuurherstel in de Dauteweyers, maar het is zeker niet de enige soort die zal profiteren van een hersteld vijversysteem. Onder andere de kamsalamander, ijsvogel, zeldzame libellen, watervogels en zeldzame oeverplanten zullen meer kansen krijgen.”