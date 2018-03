Daarom weigert Prins Harry te trouwen met huwelijkse voorwaarden

Prins Harry en Meghan Markle zullen gewoon trouwen met gemeenschap van goederen. Volgens bepaalde bronnen zou hij daarmee afzien van huwelijkse voorwaarden en zo willen aantonen dat hij het echt meent.

Prins Harry is naar verluidt zo'n 20 à 30 miljoen euro waard, terwijl Meghan Markle er zo'n 4 miljoen waard is. Dat geld harkte de prins bijeen nadat hij een flinke som van zijn overleden moeder prinses Diana had geërfd en hij kon ook een decennia lang rekenen op een jaarsalaris van zo'n 43.000 euro bij de luchtmacht. Markle dankt haar fortuin dan weer aan haar acteercarrière en kreeg zo'n 40.000 euro per aflevering van 'Suits'.

Als ze ooit scheiden, zullen hun bezittingen gelijk verdeeld worden, hoe groot hun inbreng vooraf ook was. Maar Harry lijkt in elk geval te denken dat het nooit zover zal komen, want volgens insiders wil hij daarom afzien van eventuele huwelijkse voorwaarden. "Hij is ervan overtuigd dat dit huwelijk standhoudt, dus hij ziet de noodzaak niet om iets te tekenen", zegt een bron aan The Daily Mail.

Daarmee treedt hij op 19 mei in de voetsporen van zijn vader prins Charles en zijn broer prins William. Ook zij stapten respectievelijk met Camilla Parker Bowles en Kate Middleton in het huwelijksbootje en dat zonder voorwaarden.