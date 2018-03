Kompany en co tonen hoe je moet reanimeren: “Stap 1: Simon, zijde wakker?!”

?? EHBO is belangrijk! ? Welke stappen moet je doorlopen bij reanimatie? ?? @Voetbal_VL @BelgianFootball #REDTOGETHER ???? pic.twitter.com/K0Qiu8Lhz4

Een hartmassage geven, kan jij dat? EHBO is erg belangrijk volgens de Rode Duivels, niet alleen op het voetbalveld maar ook in het dagelijkse leven. Onder andere Vincent Kompany en Thibaut Courtois tonen je hoe je iemand moet reanimeren.

Met de nodige stappen tonen de Rode Duivels hoe en wat je precies moet doen als er iemand naast je neervalt. Maar naast de bittere ernst is er ook tijd voor wat humor. “Zeg ik weet niet of je nu aan het slapen bent of niet”, klinkt het bij Vincent Kompany wanneer hij Simon Mignolet wil reanimeren.