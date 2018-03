KWB kookclub wijdt nieuwe keuken van vernieuwde zaal Loweta in

Opglabbeek - Zaal Loweta in Louwel werd vernieuwd. Naast nieuwe toiletten werd er ook een nieuwe (les)keuken geïnstalleerd.

Omdat in de Ichter onze vertrouwde keuken met zaal C niet vrij was, moesten we onze datum van de kookles aanpassen of op zoek gaan naar een andere locatie om onze kookles van maart te laten doorgaan.

Onze proost pastoor Jan Beliën had enkele maanden geleden al verklapt dat er in de Loweta een nieuwe keuken zou geïnstalleerd worden. Eind februari, begin maart zou alles klaar zijn. Gelukkig konden we bij de officiële opening op 2 maart zien dat alles perfect in orde was.

Alzo ging op donderdag 15 maart onze kookles door in de mooie nieuwe leskeuken. Na het uitpakken van de nieuwe potten en pannen en het nieuwe kookgerief was de keuken "kookklaar"

De bijna 20 aanwezige KWB'ers ontdekten deze prachtige accommodatie en zagen dat het goed was. Onze kok Jo Boonen deed zijn verhaal over de verschillende gerechten en opende de avond met een lekker aperitiefje. De groepjes werden al snel verdeeld tussen het voorgerecht, de soep, het hoofdgerecht en het dessert. Iedereen kreeg zijn ingrediënten en kon aan de slag.

Een uur later was alles klaar en konden de heerlijke zelfgemaakte recepten geproefd worden. Bij enkele glaasjes wijn werd de kookles afgesloten. De keuken werd alvast gereserveerd voor de volgende kooklessen.