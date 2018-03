Beyoncé en Blue Ivy verschijnen in matching gouden outfits op kunstgala

Tijdens het Wearable Art Gala waren er twee sterren die met alle aandacht gingen lopen: Beyoncé en dochtertje Blue Ivy. Dat deden ze in gouden outfits die op elkaar waren afgestemd. Bovendien slaagde het zesjarige meisje er ook in 19.000 dollar te bieden op een schilderij.

Voor de tweede keer werd in Los Angeles het Wearable Art Gala georganiseerd, het geesteskind van Beyoncé's moeder Tina Knowles die daarmee geld inzamelt voor de opening van een kunstencentrum. Dat Beyoncé, Jay-Z en Blue Ivy aanwezig waren op het evenement, hoeft dan ook niet te verbazen. Al deden moeder en dochter dat wel in stijl en met bijpassende gouden outfits.

De dresscode van het gala was de Marvel-film 'Black Panther' en vooral de look van de kleine Blue Ivy viel op. Zo droeg ze een soort van gouden pruik en een jurk van gouden ruches. Ook mama Beyoncé dook op in een gouden jurk, maar dan wel afgewerkt met enorme oorbellen en een gouden hoofdketting.

Het was trouwens niet alleen de look van het zesjarige meisje die de hoofden deed draaien. Ze bood ook mee op enkele kunstwerken en ging zelfs tot 19.000 dollar (15.400 euro) voor een schilderij. Een beetje tegen de zin van papa Jay-Z die niet zo subtiel haar arm naar beneden trok toen ze nog meer wou bieden.

