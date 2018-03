In ‘Café De Mol’, dat dit jaar dieper ingaat op ‘De Mol’ en vanaf zondag elke week na het programma te zien is op Vier, heeft presentator Gilles De Coster enkele opmerkelijke onthullingen gedaan. Want hoe kiezen de makers van ‘De Mol’ eigenlijk de bestemming? En wat als ze daar plotseling Vlamingen tegen het lijf lopen?