Een nieuwe maandag, een nieuwe Scholenquiz. Deze quiz kan u helpen om uw kennis van de actualiteit te testen of gewoon om bij de vrienden indruk te maken met allerhande weetjes. De vragen zijn dezelfde als degene die 160 Limburgse scholen elke week voorgeschoteld krijgen. Iedere maandag mag de rest van Limburg meespelen. Veel succes!

<noiframe><ul id="questions"><li>Er wordt geprotesteerd dat de rapper Damso de WK-hymne voor de Rode Duivels op het WK zou zingen. Waarom? Damso …</li><li>Welk woord is in deze nieuwskop weggelaten? "Zijn roekeloos gedrag is de ... fataal geworden"</li><li>Welk land heeft het grootste percentage aan kindhuwelijken?</li><li>Philippe Geubbels is tevreden over het succes van zijn programma op zondag avond TABOE. Taboe betekent:</li><li>Wat is in deze nieuwskop weggelaten?</li><li>Wat is de grootste bron van watervervuiling voor de rivier Citarum (Indonesië)?</li><li>Maart is de jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is:</li><li>Wat is weggelaten? "... spelen belangrijkste rol bij studiekeuzes."</li><li>Waar in de oceanen is het grootste plastic eiland gelegen?</li><li>De meest bezochte film in Belgische bioscoopzalen in 2017 was:</li><li>Welke club doet niet mee aan Play-Off 1?</li><li>Hoe komt het dat Rio da Prata Ecological Recanto, een natuurgebied in Brazilië, is omgetoverd in een prachtige onderwaterwereld?</li><li>Waardoor is Xi Jinping in het nieuws?</li><li>Hoe zal de ijsbedekking in het noordpoolgebied eruit zien over 50 jaar?</li><li>Wat is de naam van het gerecht dat van de kaart werd gehaald?</li></ul></noiframe>